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12.11.2020 17:37
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Красносельское шоссе затянуло дымом от частного сектора. Горел деревянный дом

Пожар в жилом доме тушили в Красносельском районе Петербурга в четверг, 12 ноября. Огонь охватил крышу и пробрался на чердак.

Чёрный дым над частным сектором привлёк внимание автомобилистов в начале четвёртого часа вечера, видео опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных потребовалась на улице Красных Партизан, 4.

Горел рубленный жилой дом. Огонь распространился по чердаку и крыше. В 16:15 пожар ликвидирован. Кровля сгорела по всей площади, из жильцов и соседей никто не пострадал.

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