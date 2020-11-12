Масштабы увеличились. На отравление пожаловались более ста кронштадтских школьников

За медицинской помощью к врачам обратились 107 учеников 422-й школы в Кронштадте. Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре 11 ноября, одна девочка сейчас находится в больнице.

«Пока никто не задерживался, проводятся следственные действия, обыски, устанавливаются причастные лица, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — 107 детей обратились за медицинской помощью, но они не госпитализированы, а осмотрены врачами и проходят лечение на дому».

По словам директоры 422-й школы Ольги Богдановой, сейчас в учреждении никого нет — все дети переведены на дистанционное обучение до понедельника. В администрации Кронштадтского района на звонки не отвечают, официальной информации на сайте ведомства также не представлено.