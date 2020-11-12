Масштабы увеличились. На отравление пожаловались более ста кронштадтских школьников
За медицинской помощью к врачам обратились 107 учеников 422-й школы в Кронштадте. Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре 11 ноября, одна девочка сейчас находится в больнице.
«Пока никто не задерживался, проводятся следственные действия, обыски, устанавливаются причастные лица, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — 107 детей обратились за медицинской помощью, но они не госпитализированы, а осмотрены врачами и проходят лечение на дому».
По словам директоры 422-й школы Ольги Богдановой, сейчас в учреждении никого нет — все дети переведены на дистанционное обучение до понедельника. В администрации Кронштадтского района на звонки не отвечают, официальной информации на сайте ведомства также не представлено.
Организацией питания в данном учреждении занимается ООО «ТД "Профпит"». Гендиректор предприятия Елена Аристова на звонок «Фонтанки» ответила, но от каких-либо комментариев отказалась. Она возмущенно спросила, где корреспондент взял ее телефон, и пригрозила, что передаст редакционный номер своему юристу. В Управлении социального питания тоже не смогли оперативно рассказать об отравлении детей. Уточнили, что сначала нужно дождаться официальной информации.
По данным участников рынка, ООО «ТД "Профпит"» работает недавно, про него участники рынка отзываются по-разному: кто-то называет компанию «странной», другие, напротив, говорят, что предприятие «нормальное» — хорошо платит, аккуратно работает и никогда не рискует с продуктами, покупает только разрешенные товары. На сегодняшний день компания обеспечивает питанием ещё и несколько школ в Красносельском районе.
По информации, указанной в системе СПАРК, компания была зарегистрирована в 2017 году. Сначала она называлась ООО «Медальянс», потом была переименована в ООО «Техальянс» и в итоге стала ООО «ТД "Профпит"». В 2019 году ее выручка составила 71,7 млн рублей, а чистая прибыль — 2,7 млн рублей. Владелец компании — Магомедимин Халитов, основатель — Алексей Шалявин. В 2019 году компания заключила 7 контрактов на организацию питания в школах Кронштадтского района. Общая сумма составила более 56 млн рублей.
Накануне родители учеников 422-й школы сообщили, что их детей тошнило прямо во время уроков. По данным Роспотребнадзора Петербурга, у шестерых учащихся была диагностирована кишечная инфекция. После прокурорской проверки следственные органы рассмотрели предоставленные материалы и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).