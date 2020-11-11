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11.11.2020 18:23
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Кишечная инфекция поразила шесть школьников в Кронштадте

У шестерых учащихся 422-й школы в Кронштадте диагностирована кишечная инфекция. Об этом «Фонтанке» сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 11 ноября.

Заболели дети из 2–5-х классов, их состояние врачи оценивают как лёгкое и средней степени тяжести. «Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и организует противоэпидемические мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Ранее родители рассказали о плохом самочувствии учащихся школы № 422, учеников мучила температура и тошнота.

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Комментарии (1)

264036871
6 человек? вы серьезно? в одном только нашем классе 11 человек, а по всей школе гораздо больше. Вот на уроки сегодня пришло 6 человек из 26, это факт
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