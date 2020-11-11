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11.11.2020 16:42
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«Деток тошнило во время уроков». В школе Кронштадта ищут кишечную инфекцию

Несколько учеников из школы в Кронштадте госпитализированы с пищевым отравлением. Об этом сообщает прокуратура Петербурга 11 ноября.

По данным «Фонтанки», речь идёт о 422-й школе в Кронштадте. Как рассказала мать одного из школьников, сегодня в 3-м и 6-м классах отсутствовало больше половины коллектива. В родительских чатах появились сообщения о высокой температуре и рвоте. «Деток тошнило во время уроков», — уточнила петербурженка. Классный руководитель сообщила родителям, что вероятная причина плохого самочувствия учеников — кишечная инфекция, несколько классов переведены на дистанционку.

В Роспотребнадзоре Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что в 422-й школе проходит проверка.

© Фонтанка.Ру

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