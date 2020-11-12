Отравление школьников из Кронштадта стало уголовным делом после прокурорской проверки
Прокуратура и Роспотребнадзор проверили 442-ю школу в Кронштадте, откуда несколько учеников были госпитализированы с пищевым отравлением. Следственные органы рассмотрели предоставленные материалы и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Установлено, что несколько учеников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. Организацию питания несовершеннолетних в образовательном учреждении осуществляет ООО «ТД "Профпит"», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно о госпитализации нескольких учащихся кронштадтской школы № 442. Родители рассказали, что их детей тошнило прямо во время уроков.