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12.11.2020 10:00
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Отравление школьников из Кронштадта стало уголовным делом после прокурорской проверки

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили 442-ю школу в Кронштадте, откуда несколько учеников были госпитализированы с пищевым отравлением. Следственные органы рассмотрели предоставленные материалы и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Установлено, что несколько учеников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. Организацию питания несовершеннолетних в образовательном учреждении осуществляет ООО «ТД "Профпит"», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о госпитализации нескольких учащихся кронштадтской школы № 442. Родители рассказали, что их детей тошнило прямо во время уроков.

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Комментарии (1)

shipland1
422 школа, исправьте! В Кронштадте нет 442-й.
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