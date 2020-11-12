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12.11.2020 14:18
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В Кремле заявили, что правительство прикладывает «энергичные усилия», чтобы не допустить дефицита лекарств для больных COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для лечения больных коронавирусом в некоторых регионах. 12 ноября он заявил, что для контроля ситуации со стороны правительства принимаются меры.

«Мы знаем, что в определенных регионах дефициты возникли. Это недопустимо. И правительство, видите, очень прикладывает энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать»,— цитирует Пескова «Коммерсант».

По словам пресс-секретаря, новые меры правительственного контроля нужны для «прогнозирования и планирования потребностей в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита».

Накануне первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, как жителям Петербурга получить положенные бесплатные лекарства, на которые выделили сотни миллионов рублей из федерального центра.

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Комментарии (4)

Петр Петров
С такой репутацией как у кремля, молчать выгоднее
Cashmare
правительство энергично заёрзало в креслах. ждем тендер на закупку офисной мебели
knikk70
20 лет меры принимаются, никак не примут.
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