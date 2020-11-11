Кто и как получит бесплатные лекарства при коронавирусе в Петербурге

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, как жителям Петербурга получить положенные бесплатные лекарства, на которые выделили сотни миллионов рублей из федерального центра.



Как он пояснил 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург», технология передачи лекарств довольно проста. Получать препараты на дому будут пациенты, которые даже не сдавали тест на коронавирус или получили отрицательный результат, но с клиническими симптомами, эпидемиологическим анамнезом и всеми признаками коронавирусной инфекции. Пришедший домой доктор будет оставлять таким больным упаковки препаратов согласно выбранной схеме лечения. Ходить за ними в аптеку с рецептами не нужно.