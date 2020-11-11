Кто и как получит бесплатные лекарства при коронавирусе в Петербурге
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, как жителям Петербурга получить положенные бесплатные лекарства, на которые выделили сотни миллионов рублей из федерального центра.
Как он пояснил 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург», технология передачи лекарств довольно проста. Получать препараты на дому будут пациенты, которые даже не сдавали тест на коронавирус или получили отрицательный результат, но с клиническими симптомами, эпидемиологическим анамнезом и всеми признаками коронавирусной инфекции. Пришедший домой доктор будет оставлять таким больным упаковки препаратов согласно выбранной схеме лечения. Ходить за ними в аптеку с рецептами не нужно.
Но появятся они у врачей, по словам Сараны, не ранее, чем через 10 дней — их еще надо ещё закупить. Процедура пока не прошла. Ожидается, что лекарства, которые хотят выдавать петербуржцам с коронавирусом для домашнего лечения, будут закупаться для быстроты у единого поставщика.
При этом чиновник отметил, что, если выделенная сумма на лекарства будет потрачена до конца года, то есть шанс на продление финансирования на будущий год.