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12.11.2020 14:14
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Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе. Контролировать Армению будет ФСБ России

Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год. Это следует из указа Владимира Путина, опубликованного 12 ноября.

Согласно документу, российские миротворцы будут развернуты в зоне конфликта, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который связывает Карабах с Арменией.

Кроме того, ФСБ России будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью для «беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов».

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.

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Комментарии (2)

a.159753123
Про сроки проведения референдума еще не говорили?
ded morze
Как в "Свадьбе в Малиновке" - Значит будут грабить...
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