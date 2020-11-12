Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе. Контролировать Армению будет ФСБ России

Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год. Это следует из указа Владимира Путина, опубликованного 12 ноября.



Согласно документу, российские миротворцы будут развернуты в зоне конфликта, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который связывает Карабах с Арменией.



Кроме того, ФСБ России будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью для «беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов».

