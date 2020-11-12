Режиссер Дэвид Финчер заключил контракт с Netflix, чтобы «работать, как Пикассо»
Режиссер «Бойцовского клуба» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвид Финчер, ранее сотрудничавший с Netflix, заключил со стриминговым сервисом четырехлетний эксклюзивный контракт. Об этом он рассказал изданию Premiere.
«Я заключил эту сделку еще и потому, что хочу работать, как Пикассо: пробовать разное, ломать форму или менять режим работы», — пояснил он, добавив, что с его стороны довольно странно за 40 лет в профессии снять только десяток фильмов (цитата в переводе с издания Playlist).
Подробностей о том, какие проекты Финчер будет снимать для стриминга, не сообщается.
4 декабря на Netflix должен выйти следующий фильм режиссера — «Манк», биографическая лента, автором сценария которой был его отец Джек Финчер. Речь идет о сценаристе Германе Я. Манкевиче, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн». Финчер много лет хотел приступить к этому фильму, видя в главной роли Кевина Спейси. В итоге ее исполнил Гэри Олдмен.
От успеха «Манка», предположил Дэвид Финчер, будут зависеть его дальнейшие творческие планы.
«Либо я пойду к ним (руководству Netflix. — Прим. ред.) робко спрашивать, чем я могу загладить свою вину, либо встану в позу высокомерного негодяя, который заявит, что будет снимать только черно-белое кино, — пошутил он. — Нет, на самом деле я буду поставлять им «контент», что бы это ни значило, — вероятно, для привлечения зрителей из моей небольшой сферы влияния».