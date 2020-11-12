Режиссер Дэвид Финчер заключил контракт с Netflix, чтобы «работать, как Пикассо»

Режиссер «Бойцовского клуба» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвид Финчер, ранее сотрудничавший с Netflix, заключил со стриминговым сервисом четырехлетний эксклюзивный контракт. Об этом он рассказал изданию Premiere.



«Я заключил эту сделку еще и потому, что хочу работать, как Пикассо: пробовать разное, ломать форму или менять режим работы», — пояснил он, добавив, что с его стороны довольно странно за 40 лет в профессии снять только десяток фильмов (цитата в переводе с издания Playlist).



Подробностей о том, какие проекты Финчер будет снимать для стриминга, не сообщается.

