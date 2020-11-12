ВЭБ.РФ: Вторая волна коронавируса продлится в первом квартале 2021 года, а то и дольше

По мнению специалиста, российская и мировая экономики в этом году столкнулись с двойным шоком: по ним ударила не только пандемия, но и проблемы в сырьевом секторе, связанные с дисбалансом добычи и потребления нефти. Новые решения о введении очередных ограничений продолжают усугублять ситуацию.

Вторая волна коронавируса продлится в России в первом квартале 2021 года, а то и дольше. При этом экономическая ситуация в этот период будет «похуже», чем предполагалось, даже при отсутствии третьей волны. Об этом 12 ноября на международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Его слова приводит Znak.com .

«Цены на нефть начали восстанавливаться, хотя нынешнее торможение экономики и введение мер локдауна, пусть и более ограниченное, чем весной, затормозит рост спроса», — прогнозирует эксперт. Сейчас стоимость барреля нефти «болтается» около отметки 40 долларов, хотя ранее ожидали, что цена составит 42–43 доллара за баррель. По некоторым прогнозам, к концу 2021-го — началу 2022 года цены на нефть могут взлететь до 50 долларов за баррель. Но даже если это произойдет, потом будет снова снижение цены, считает Клепач.

Главный экономист ВЭБ.РФ добавил, что рост российской экономики будет зависеть от того, как сильно просядет мировая экономика. Однако он все равно не будет поспевать за общемировыми показателями и не ликвидирует социальное неравенство, которое уже сейчас является большой проблемой. По мнению эксперта, при нынешней модели развития даже к 2024 году реальные доходы россиян не достигнут уровня 2013 года и будут на 4,3% меньше, чем 10 лет назад.

В России за сутки выявлено 21 608 новых случаев заболевания коронавирусом, их общее число в стране составляет более 1,8 млн. В Петербурге за тот же период заболели 1 667 человек, а всего с начала пандемии — 76 152. Также наблюдается рост смертей от COVID-19.