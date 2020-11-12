В Петербурге за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом. Северная столица продолжает ставить ежедневные рекорды
За последние сутки в Петербурге выявили 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это новый рекорд по приросту заболевших — предыдущий был установлен накануне (1574). По России за 24 часа выявили 21608 пациентов с COVID-19 — во второй раз с начала пандемии эта цифра превысила 21 тысячу. Рекорд, напомним, был установлен 9 ноября — 21798.
Новые случаи COVID-19 за прошедшие сутки выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 5997. Петербург по этому показателю держится на второй строчке, опережая идущую третьей Московскую область почти в 2,3 раза.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 39 930 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 3290 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже 76 152 заразившихся COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по всей России составляет 1 858 568. В мировом масштабе больше насчитали только во Франции (1,9 миллиона), Бразилии (5,7 миллиона), Индии (8,7 миллиона) и США (10,4 миллиона). Большинство заразившихся в РФ (1 388 168) смогли вылечиться, а для 32 032 коронавирус закончился летальным исходом.