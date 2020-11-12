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12.11.2020 10:54
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В Петербурге от коронавируса скончались более полусотни горожан за сутки. Третий день подряд

Смертельная статистика по коронавирусу за сутки в Петербурге составляет более полусотни человек, такие цифры в городе фиксируются уже третий день подряд. О количестве скончавшихся в Северной столице 12 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки умерли 68 петербуржцев с COVID-19. Таким образом, их общее число выросло до 4 385.

В понедельник в городе было зарегистрировано 19 умерших с коронавирусом, а уже во вторник — 62. В среду этот показатель снова вырос, составив 74.

В России за сутки зафиксировали 439 новых смертей, их общее количество увеличилось до 32 032.

Северная столица продолжает ставить ежедневные рекорды по суточной заболеваемости. Накануне количество новых больных превысило 1600 человек.

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