В Петербурге от коронавируса скончались более полусотни горожан за сутки. Третий день подряд

Смертельная статистика по коронавирусу за сутки в Петербурге составляет более полусотни человек, такие цифры в городе фиксируются уже третий день подряд. О количестве скончавшихся в Северной столице 12 ноября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



Согласно обновленным данным, за минувшие сутки умерли 68 петербуржцев с COVID-19. Таким образом, их общее число выросло до 4 385.

В понедельник в городе было зарегистрировано 19 умерших с коронавирусом, а уже во вторник — 62. В среду этот показатель снова вырос, составив 74.