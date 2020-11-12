«Лады» подорожают с 18 ноября. «АвтоВАЗ» планирует поднять цены в шестой раз за год

«АвтоВАЗ» в шестой раз за год планирует поднять цены на автомобили LADA. Подорожание ждет весь модельный ряд, кроме LADA Niva, уже с 18 ноября 2020 года, сообщает 12 ноября портал «Лада.Онлайн».



По информации издания, цены на «Лады» в среднем вырастут на 1%. Так, седан LADA Granta в базовой комплектации подорожает на 5 тысяч рублей, седан Vesta - на 9 тысяч рублей. Хэтчбек XRAY прибавит в цене 7 тысяч рублей, универсал Largus - 8 тысяч рублей, а трехдверная LADA 4x4 - 6 тысяч рублей.

Первое повышение цен на автомобили LADA в 2020 году произошло уже 1 января, средняя прибавка к стоимости составила порядка 15 тысяч рублей или 2,32%. Второе повышение произошло 1 апреля в среднем на 6,5 тысяч рублей или 1%. В третий раз ценники переписали 10 мая, прибавив порядка 9,8 тысяч рублей или 1,5%. Затем с 1 июля цены снова выросли на 1%, а в пятый раз это произошло 1 октября, и прибавка составила 1-2%.