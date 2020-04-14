Автомобили в России подорожали, хотя спрос на них упал

Как пишет 14 апреля «Коммерсантъ» , цены за первый квартал увеличились в среднем на 2–5 %, и рост, по словам аналитиков, продолжится. Рост в среднем составил:

У BMW подорожали 20 моделей из 33, у Renault — семь из десяти, у Skoda и Toyota — отдельные модели. Ряд брендов — Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Maserati — в январе— марте прайс-листы не обновляли, но, например, в начале апреля Rolls-Royce провёл индексацию на 7% на выборочные модели. BMW планирует новое повышение цен в среднем на 5%, Mercedes тоже собирается это сделать с 1 мая.

В массовом сегменте ещё с 17 марта подорожали все модели KIA, а с 3 апреля Ceed и Soul прибавили в цене ещё 10 тыс. рублей, Seltos — 20 тыс. рублей, Stinger и Sorento XM — 30 тыс. рублей. Hyundai в среднем подорожали на 2 %. Бестселлер российского рынка Lada поднял ценник с 1 апреля: для Largus, Vesta седан и XRay — на 7 тыс. руб., для Vesta SW и SW Cross — на 9 тыс. руб., для Granta — на 5–6 тыс. руб., для Niva — на 6 тыс. руб.

Сейчас машины почти не продаются, в том числе из-за невозможности торговать удалённо, отмечают участники рынка. Впрочем, Минпромторг 8 апреля рекомендовал регионам разрешить продажу машин в дилерских центрах. По данным РОАД, рекомендациям уже последовали в Мордовии, Удмуртии, в Амурской, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях. Возобновляют работу и многие остановившиеся автозаводы. За последние дни начали производство КамАЗ, Mazda-Sollers, часть мощностей группы ГАЗ, китайский Haval, основные мощности ГАЗа, УАЗ и Ford-Sollers, калининградский «Автотор», АвтоВАЗ. Петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», который также выпускает популярную KIA Rio, напомним, объявил о работе до 17 апреля в одну сокращённую смену.