Мишустин поручил регионам создать резервные койки для больных коронавирусом
Резервные койки для пациентов с коронавирусом должны создать главы российских регионов до 16 ноября. Также им поручено обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Поручения премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на сайте кабмина 12 ноября.
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся... незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.
В Петербурге вице-губернатор Олег Эргашев накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге сложная — койки стремительно кончаются. По его словам, в городе необходимо продумать увеличение оборачиваемости коек, чтобы они быстрее освобождались.
Когда в петербургских больницах кончатся «ковидные» места, читайте в материале «Фонтанки».