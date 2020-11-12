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12.11.2020 08:54
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ВОЗ: Прививка от гриппа не защищает от коронавируса

Прививка от гриппа не защитит человека от коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения 12 ноября.

«Пока еще не существует вакцины от COVID-19 (которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ — ред.), но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии. Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа», — рассказали РИА Новости в ВОЗ.

ВОЗ включила в список «кандидатов» 47 вакцин, которые разрабатываются в мире.

«Уже появилась дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19, что может повлиять на принятие и использование этих вакцин. Тем не менее, ВОЗ вполне уверена, что, как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать», — подчеркнули в ВОЗ.

Ранее в организации объяснили, как по симптомам отличить коронавирус от вируса гриппа.

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