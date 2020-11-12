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12.11.2020 07:09
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ВОЗ рассказала, как отличить грипп от коронавируса

Коронавирус COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение коронавирусом может дополнительно вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов, рассказали 12 ноября РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — отметили в ВОЗ.

Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.

Человек с тяжелыми симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам должны обращаться люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины.

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