ВОЗ рассказала, как отличить грипп от коронавируса

Коронавирус COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение коронавирусом может дополнительно вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов, рассказали 12 ноября РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — отметили в ВОЗ.

Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.