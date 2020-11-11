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11.11.2020 18:44
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Вторая волна достигла ПНИ. В крупном петербургском интернате произошла вспышка коронавируса

Два отделения ПНИ № 1 в Зеленогорске закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике 11 ноября.

«В ПНИ № 1 есть подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекции», — уточнили в Смольном. По данным «Фонтанки», речь идёт о нескольких десятках заболевших. Всего в учреждении проживает 941 человек.

В августе суд оштрафовал ПНИ № 1 на 100 тысяч рублей за нарушение противоэпидемического режима. Весной в Петербурге произошла вспышка коронавируса в ПНИ № 10. COVID-19 подтвердился у 411 проживающих и 56 сотрудников. 76 подопечных интерната скончались в больницах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

footballer13
Ну что вот опять за вихляния - "есть подтверждённые случаи" . СКОЛЬКО?! Сколько будет потом? Зачем вы от нас скрываете вообще какую-либо конкретику?
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