Макрон призвал страны ЕС создать Совбез для борьбы с терроризмом и реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европейского Союза к созданию Совета внутренней безопасности для противодействия терроризму. Об этом он сказал 10 ноября на пресс-конференции по итогам европейской конференции по вопросам борьбы с терроризмом.



«Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу», — заявил лидер государства. По его мнению, угроза безопасности на внешней границе в одной из стран ЕС несёт угрозу всему обществу.



Макрон также высказался за реформу Шенгенской зоны, с тем чтобы свободы осуществлялись в условиях безопасности.

