Макрон призвал страны ЕС создать Совбез для борьбы с терроризмом и реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европейского Союза к созданию Совета внутренней безопасности для противодействия терроризму. Об этом он сказал 10 ноября на пресс-конференции по итогам европейской конференции по вопросам борьбы с терроризмом.
«Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу», — заявил лидер государства. По его мнению, угроза безопасности на внешней границе в одной из стран ЕС несёт угрозу всему обществу.
Макрон также высказался за реформу Шенгенской зоны, с тем чтобы свободы осуществлялись в условиях безопасности.
На прошлой неделе Макрон написал колонку для издания Financial Times, где поделился своим видением ситуации в стране после убийства школьного учителя. Он отметил, что французы будут бороться с терроризмом, который хочет «сломать» республику. При этом подчеркнул, что власти Франции не поощряют расизм в отношении мусульман.
16 октября на учителя истории напали рядом с учебным заведением в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа. По данным местных СМИ, преподаватель недавно проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. По одной из версий, подозреваемый мог быть родственником одного из учеников. Его застрелили во время спецоперации. По делу об убийстве задержаны девять человек.