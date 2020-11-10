На ЛАЭС навсегда заглушили реактор на втором энергоблоке, но потребители этого не заметят
Второй блок Ленинградской атомной электростанции навсегда остановили после 45 лет работы. Потребители этого не заметят, поскольку ему на смену придет инновационный энергоблок поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200.
Энергоблок РБМК-1000 навсегда отключили от единой энергосистемы России и заглушили 10 ноября в 00:31. Процедура прошла в соответствии с техническим регламентом и без замечаний, сообщили 47news в пресс-службе концерна «Росэнергоатом». Теперь реактор ждет четырёхлетний период «эксплуатации без генерации», в течение которого из него удалят ядерное топливо.
«К моменту остановки 2-го энергоблока ЛАЭС уже начата опытно-промышленная эксплуатация нового инновационного энергоблока поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200. Замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии», — заявил Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом».
С момента включения энергоблок
Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») в городе Сосновый Бор была первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). В эксплуатацию станция была введена в 1973 году. На ЛАЭС было построено четыре реактора типа РБМК-1000, их проектный срок службы изначально составлял 30 лет, но после модернизации был продлён ещё на 15 лет. Первый энергоблок был остановлен 21 декабря 2018 года. В качестве замещающих мощностей на Ленинградской АЭС вводятся блоки поколения «три плюс» с реактором ВВЭР-1200. Первый такой энергоблок №1 на Ленинградской АЭС 2 ввели в промышленную эксплуатацию осенью 2018 года. За 12 месяцев он выработал 6,586 млрд кВтч электроэнергии. Кассеты с ядерным топливом на второй энергоблок ВВЭР-1200 начали загружать летом 2020 года.