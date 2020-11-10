На ЛАЭС навсегда заглушили реактор на втором энергоблоке, но потребители этого не заметят

Второй блок Ленинградской атомной электростанции навсегда остановили после 45 лет работы. Потребители этого не заметят, поскольку ему на смену придет инновационный энергоблок поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200.



Энергоблок РБМК-1000 навсегда отключили от единой энергосистемы России и заглушили 10 ноября в 00:31. Процедура прошла в соответствии с техническим регламентом и без замечаний, сообщили 47news в пресс-службе концерна «Росэнергоатом». Теперь реактор ждет четырёхлетний период «эксплуатации без генерации», в течение которого из него удалят ядерное топливо.

