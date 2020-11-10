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10.11.2020 12:02
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«Русские в автозаке». В Москве задержали участниц Pussy Riot в кокошниках

В Москве на выходе из кафе задержаны двое участниц Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Флорес, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Об этом сама Флорес сообщила в своем Instagram.

Как уточнила Мария Алехина «Медиазоне», их везут в ОВД «Якиманка», причины задержания не называют. «Десять сотрудников полиции беспричинно задержали русских, повалив на асфальт и не нежно запихнув в тачку без опознавательных знаков», — пишет Флорес. «Были задержаны за то, что надели кокошники», — заявила Алехина. Сотрудники полиции сначала проверили документы, а затем попросили пройти в автозак. «Русские в автозаке!» — пишет Флорес и публикует соответствующие фотографии.

Фото: сторис в instagram / ritaflores69
Фото: сторис в instagram / ritaflores69
Фото: сторис в instagram / ritaflores69

4 ноября Алехину и Флорес уже задерживали, когда они вышли из супермаркета в центре Москвы — и тоже в кокошниках. В итоге им выписали протоколы о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок. На этот раз, судя по фото, маски на месте.

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Комментарии (10)

Oldmaster_upgrade
Девушкам надо кровь из носу отработать импортные гранты и канадский вид на жительство.Не иначе опять трахались в общественном месте.
Вашъ Хозяинъ
Доблестная милиция нашла себе клоунов на праздник? Задерживать настоящих преступников уже нет возможности?!
gencon
А кто очередного ангарского маньяка поймает? Один опер? Или у силовиков нет жён, детей, рлсивенников?
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