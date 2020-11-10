В Москве на выходе из кафе задержаны двое участниц Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Флорес, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Об этом сама Флорес сообщила в своем Instagram.



Как уточнила Мария Алехина «Медиазоне», их везут в ОВД «Якиманка», причины задержания не называют. «Десять сотрудников полиции беспричинно задержали русских, повалив на асфальт и не нежно запихнув в тачку без опознавательных знаков», — пишет Флорес. «Были задержаны за то, что надели кокошники», — заявила Алехина. Сотрудники полиции сначала проверили документы, а затем попросили пройти в автозак. «Русские в автозаке!» — пишет Флорес и публикует соответствующие фотографии.