«Русские в автозаке». В Москве задержали участниц Pussy Riot в кокошниках
В Москве на выходе из кафе задержаны двое участниц Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Флорес, а также бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Об этом сама Флорес сообщила в своем Instagram.
Как уточнила Мария Алехина «Медиазоне», их везут в ОВД «Якиманка», причины задержания не называют. «Десять сотрудников полиции беспричинно задержали русских, повалив на асфальт и не нежно запихнув в тачку без опознавательных знаков», — пишет Флорес. «Были задержаны за то, что надели кокошники», — заявила Алехина. Сотрудники полиции сначала проверили документы, а затем попросили пройти в автозак. «Русские в автозаке!» — пишет Флорес и публикует соответствующие фотографии.
4 ноября Алехину и Флорес уже задерживали, когда они вышли из супермаркета в центре Москвы — и тоже в кокошниках. В итоге им выписали протоколы о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок. На этот раз, судя по фото, маски на месте.