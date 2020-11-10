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10.11.2020 07:56
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Каршеринг на Пискарёвском зажало между грузовиком и отбойником

Начинать утро с ДТП с каршерингом стало чуть ли не традицией. Минувшей ночью такая авария произошла в Петербурге на Пискарёвском проспекте.

Как сообщают очевидцы 10 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», при съезде с путепровода каршеринговый автомобиль «залез под грузовик». На фото видно, что его зажало между большой машиной и отбойником.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Возможно, это серьёзное ДТП, с пострадавшим. «Он там не просто залез, там полкузова нет, скорая стояла, когда проезжали», — рассказывают в комментариях.

Аварии с арендованными машинами привлекают внимание, поскольку сами машины приметные — с логотипами, и использоваться они могут чуть ли не круглосуточно, а не два раза в день, как большая часть личного автотранспорта. Однако даже в ГИБДД признают, что проблема с каршерингом существует. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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