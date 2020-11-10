Начинать утро с ДТП с каршерингом стало чуть ли не традицией. Минувшей ночью такая авария произошла в Петербурге на Пискарёвском проспекте.

Как сообщают очевидцы 10 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», при съезде с путепровода каршеринговый автомобиль «залез под грузовик». На фото видно, что его зажало между большой машиной и отбойником.