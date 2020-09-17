«У них есть проблемы». В Госдуме собираются разработать правила для каршеринга
При комитете Госдумы по транспорту и строительству создана рабочая группа экспертов, которая займётся регулированием работы операторов каршеринга и, возможно, созданием соответствующего законопроекта.
Как сообщает 17 сентября ТАСС, по словам первого зампредседателя комитета Виталия Ефимова, группа создана по его инициативе, и уже прошло первое заседание. Он отметил, что сейчас «много вопросов к тем, кто организует каршеринг», но чинить им препятствия и создавать какие-то ограничения для работы в планы не входит.
«У них есть проблемы. Надо как-то сделать, чтобы в машины не попадали те, у кого нет права садиться за руль. Чтобы туда попадали действительно те, у кого есть права. Как решить эту проблему — будем думать, но вообще сейчас цифровые технологии это позволяют», — продолжил Ефимов. Он подчеркнул, что нужна система, «при которой не страдала бы безопасность, чтобы в машины не садились люди без прав или нетрезвыми».
Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики нет, но в ГИБДД проблему признают. Так, в июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису.