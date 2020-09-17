«У них есть проблемы». В Госдуме собираются разработать правила для каршеринга

Как сообщает 17 сентября ТАСС , по словам первого зампредседателя комитета Виталия Ефимова, группа создана по его инициативе, и уже прошло первое заседание. Он отметил, что сейчас «много вопросов к тем, кто организует каршеринг», но чинить им препятствия и создавать какие-то ограничения для работы в планы не входит.

«У них есть проблемы. Надо как-то сделать, чтобы в машины не попадали те, у кого нет права садиться за руль. Чтобы туда попадали действительно те, у кого есть права. Как решить эту проблему — будем думать, но вообще сейчас цифровые технологии это позволяют», — продолжил Ефимов. Он подчеркнул, что нужна система, «при которой не страдала бы безопасность, чтобы в машины не садились люди без прав или нетрезвыми».

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики нет, но в ГИБДД проблему признают. Так, в июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису.