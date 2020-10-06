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06.10.2020 08:29
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Власти Москвы ужесточат правила для каршеринга из-за поведения водителей за рулем

Резкое ухудшение статистики аварий с машинами сервисов каршеринга в столице вынуждает операторов ужесточить пользователям доступ к машинам. На разработку новых «протоколов безопасности» рассчитывает ГИБДД, сообщает 6 октября «Коммерсантъ».

Как пишет издание, за восемь месяцев 2020 года в столице произошло 251 ДТП с каршерингом, семь человек погибли и более 300 получили ранения. Пользователи сервиса часто нарушают ПДД, садятся за руль нетрезвыми. По информации начальника УГИБДД по Москве Алексея Диокина, наибольшую опасность представляют водители со стажем до шести лет. Только инспекторы с начала года выявили более 61 тысячи нарушений, которые совершили водители каршеринга.

Столичные власти в связи с этим намерены ввести новые стандарты безопасной работы компаний, а также селфи-идентификацию и проверку адекватности водителей. МВД готовит сервис, который позволит операторам через портал госуслуг отслеживать статус водительских прав пользователей, а также совершенные ими ранее нарушения.

В Москве работают шесть крупных операторов каршеринга, в системе задействовано 27,5 тысячи машин.

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Комментарии (8)

Иван Гамаюнов
На самом деле статистика не показатель, за одной машиной каршеринга сидят по 10 человек в день, т.е 10 машин заменяют 100 личных автомобилей. Интересно в этом разрезе на статистику дтп посмотреть, плюс машины каршеринга имеют раскраску тем самым уже привлекая повышенное внимание к себе на дороге
Nurofen
Запретить каршеринг!!! Человек который не может иметь и содержать собственную машину но хочет на ней ездить - уже как минимум имеет проблемы с интеллектом.
BobCat2
Как интересно. Сам владелец прав не имеет доступа к архиву своих правонарушений, страховщики не имеют, а операторы каршеринга значит будут иметь? Или это просто Яндекс кто-то продвигает, чтобы он формировал ещё более полную базу о гражданах?
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