Власти Москвы ужесточат правила для каршеринга из-за поведения водителей за рулем
Резкое ухудшение статистики аварий с машинами сервисов каршеринга в столице вынуждает операторов ужесточить пользователям доступ к машинам. На разработку новых «протоколов безопасности» рассчитывает ГИБДД, сообщает 6 октября «Коммерсантъ».
Как пишет издание, за восемь месяцев 2020 года в столице произошло 251 ДТП с каршерингом, семь человек погибли и более 300 получили ранения. Пользователи сервиса часто нарушают ПДД, садятся за руль нетрезвыми. По информации начальника УГИБДД по Москве Алексея Диокина, наибольшую опасность представляют водители со стажем до шести лет. Только инспекторы с начала года выявили более 61 тысячи нарушений, которые совершили водители каршеринга.
Столичные власти в связи с этим намерены ввести новые стандарты безопасной работы компаний, а также селфи-идентификацию и проверку адекватности водителей. МВД готовит сервис, который позволит операторам через портал госуслуг отслеживать статус водительских прав пользователей, а также совершенные ими ранее нарушения.
В Москве работают шесть крупных операторов каршеринга, в системе задействовано 27,5 тысячи машин.