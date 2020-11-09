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09.11.2020 07:45
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На КАД кто-то бросил каршеринг. Последствия предсказуемы: тягач не проехал мимо

На видео попала типичная для КАД авария, в которой есть одна необычная деталь.

Запись видеорегистратора очевидец Андрей выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 9 ноября. ДТП, судя по дате регистратора, произошло в воскресенье. По словам автора видео, на 118-м километре внешнего кольца, после развязки с проспектом Энгельса, кто-то бросил в технической полосе каршеринговый автомобиль, и его задел едущий в первой полосе тягач.

Повреждения у легковой машины не сильные. Судя по всему, никто не пострадал. В комментариях один из участников группы рассказывает, что проезжая мимо, видел, как из каршеринга вылезали две женщины. Возможно, в машине закончился бензин.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжёлыми.

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

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Комментарии (3)

261217951
Тягачу прописать очки.
Редиска Здесь
Надо быть полным идиотом чтобы на абсолютно пустой дороге средь бела дня не увидеть стоящую на обочине машину и не перестроиться заранее.
А так, набор стереотипов - каршеринг, женщины - и вывод: бензин закончился. То, что машина просто сломалась предположить невозможно, т.к. женщины и каршеринг. Осталось только добавить, что эти женщины, предположительно, были бухие и приехали из Таджикистана.
Zloi_prohozhiy
По мне лично, здесь один придурок- на тягаче
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