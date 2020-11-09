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09.11.2020 22:09
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Вице-губернатор Петербурга Шаскольский стал основным кандидатом на место главы ФАС

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский является основной кандидатурой, которая рассматривается на должность главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Петербурге он отвечает за энергетику и тарифы.

Информацию о высоких шансах Шаскольского на новое назначение «Фонтанке» 9 ноября подтвердил собеседник в энергетическом блоке Смольного. Ранее «Ведомости» написали, что он рассматривается в числе возможных претендентов. В аппарате самого вице-губернатора на вопросы «Фонтанки» не ответили.

По словам источника, основным преимуществом Шаскольского является успешная работа по урегулированию тарифной политики в ЖКХ. Напомним, одним из первых действий нового вице-губернатора в 2019 году стало расторжение ряда контрактов Водоканала, которые заметно повышали себестоимость его услуг. Гендиректор предприятия Евгений Целиков был уволен, а после задержан. В итоге рост тарифов радикально замедлился по сравнению с прогнозными значениями. Например, цены на холодную воду выросли не на 7%, а на 3,2% для населения, и на 3,7% для предприятий вместо 8%. Отопление и горячая вода вообще подешевели. Рост совокупного платежа петербуржцев составил 0,4% вместо планировавшихся 4,3%.

В 2020 году предельный индекс роста тарифов составил 3,5%. На лето 2021 года, согласно проекту, установлена планка в 3,3%; подробнее о готовящихся ценах читайте здесь.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что место Игоря Артемьева во главе антимонопольной службы займет руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров. Однако тот заявил, что эти слухи не имеют под собой оснований.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

BobCat2
Ну что же, посмотрим как этот победитель тарифов Водоканала попробует остановить рост тарифов РЖД или РАО ЕЭС, благодаря которым потом по всей стране растут цены. Уж там то столько договоров, которые можно расторгнуть и непрофильных активов.
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