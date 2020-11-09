Вице-губернатор Петербурга Шаскольский стал основным кандидатом на место главы ФАС

Информацию о высоких шансах Шаскольского на новое назначение «Фонтанке» 9 ноября подтвердил собеседник в энергетическом блоке Смольного. Ранее «Ведомости» написали, что он рассматривается в числе возможных претендентов. В аппарате самого вице-губернатора на вопросы «Фонтанки» не ответили.

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский является основной кандидатурой, которая рассматривается на должность главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Петербурге он отвечает за энергетику и тарифы.

По словам источника, основным преимуществом Шаскольского является успешная работа по урегулированию тарифной политики в ЖКХ. Напомним, одним из первых действий нового вице-губернатора в 2019 году стало расторжение ряда контрактов Водоканала, которые заметно повышали себестоимость его услуг. Гендиректор предприятия Евгений Целиков был уволен, а после задержан. В итоге рост тарифов радикально замедлился по сравнению с прогнозными значениями. Например, цены на холодную воду выросли не на 7%, а на 3,2% для населения, и на 3,7% для предприятий вместо 8%. Отопление и горячая вода вообще подешевели. Рост совокупного платежа петербуржцев составил 0,4% вместо планировавшихся 4,3%.



В 2020 году предельный индекс роста тарифов составил 3,5%. На лето 2021 года, согласно проекту, установлена планка в 3,3%; подробнее о готовящихся ценах читайте здесь.



Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что место Игоря Артемьева во главе антимонопольной службы займет руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров. Однако тот заявил, что эти слухи не имеют под собой оснований.

