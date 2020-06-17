Не страдая популизмом, Смольный утвердил рост тарифов ЖКХ с июля. Больше всего подорожает электричество

Как сообщает 17 июня комитет по тарифам, тариф на питьевую воду и водоотведение для населения составит 32,53 руб./куб. м. «Изменение тарифа на 3% является исторически минимальным темпом прироста начиная с 2011 года, — говорится в сообщении. — Прежняя финансовая модель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предусматривала на второе полугодие 2020 года рост тарифа для населения на 10%».

Отопление будет стоить 1818,29 руб./Гкал, а горячее водоснабжение — 109,10 руб./куб. м. Заметнее всего дорожает электроэнергия. По одноставочному тарифу в домах с газовыми плитами она обойдется в 4,82 руб./кВт*ч, с электроплитами — 3,61 руб./кВт*ч. Общий платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, с 1 июля изменится на 3,3%.

Эти же цифры были озвучены еще в декабре. На фоне коронавируса федеральное правительство ввело мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату услуг ЖКХ; после этого собираемость платежей резко упала. Позже возникла и идея заморозить тарифы, однако в правительстве назвали это популизмом.