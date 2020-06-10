В правительстве рассказали об идее не повышать тарифы ЖКХ в июле

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Петербурге они должны были вырасти максимум на 3, 5 %.



«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — цитирует Якушева 10 июня «Интерфакс». По его словам, в этом случае отрасль может столкнуться с серьезным недофинансированием.

