В правительстве рассказали об идее не повышать тарифы ЖКХ в июле

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Петербурге они должны были вырасти максимум на 3,
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — цитирует Якушева 10 июня «Интерфакс». По его словам, в этом случае отрасль может столкнуться с серьезным недофинансированием.
Напомним, тарифы ЖКХ не росли в первом полугодии 2020 года. В Петербурге с июля они должны увеличиться максимум на
В связи с коронавирусом федеральное правительство уже установило мораторий до конца года на начисление пеней и штрафов за просрочку платежей по ЖКХ. «Фонтанка» уже писала о том, что в апреле уровень собираемости резко упал. При этом средний счет в квитанции, которая пришла к петербуржцам в мае, составил 4 195 рублей.