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10.06.2020 14:14
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В правительстве рассказали об идее не повышать тарифы ЖКХ в июле

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Петербурге они должны были вырасти максимум на 3,5 %.

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — цитирует Якушева 10 июня «Интерфакс». По его словам, в этом случае отрасль может столкнуться с серьезным недофинансированием.

Напомним, тарифы ЖКХ не росли в первом полугодии 2020 года. В Петербурге с июля они должны увеличиться максимум на 3,5 %, хотя федеральное правительство установило для города потолок в 3,8 %. Подробнее о том, какие услуги и какими темпами должны подорожать, читайте в материале «Фонтанки».

В связи с коронавирусом федеральное правительство уже установило мораторий до конца года на начисление пеней и штрафов за просрочку платежей по ЖКХ. «Фонтанка» уже писала о том, что в апреле уровень собираемости резко упал. При этом средний счет в квитанции, которая пришла к петербуржцам в мае, составил 4 195 рублей.

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Комментарии (9)

ussr_forever
спустя 20 лет доильни населения они проснулись... т.к. все эти 20 лет нет никакого технико-экономического обоснования поднятия тарифов
261863081
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