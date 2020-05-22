ЖКХ в апреле недобрало сотни миллионов.

Судя по предварительным данным ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», собираемость платежей по ЖКХ в апреле снизилась: по квитанциям, которые петербуржцам выставили в мае, оплачено порядка 84%. Почти каждый десятый услышал в информации правительства: «можно не спешить»; те же, кто и так не привык платить, лишь получили законное основание.





Собираемость по розовым квитанциям за жилищно-коммунальные услуги, по данным ВЦКП, в мае составила 84,11%. (На этот вычислительный центр приходится порядка полутора миллионов лицевых счетов, 70% горожан.) На самом деле это еще неплохой вариант: на 8 мая, т. е. за 2 дня до того, как оплата должна быть закончена, удалось собрать только 77,2% от положенного. Для сравнения — за март, когда Петербург уже закрывался от пандемии, но еще не ушел в нерабочий режим, оплачено было 93,99% счетов. Если отталкиваться примерно от 6 млрд рублей, которые в сумме выставляет ВЦКП за месяц, потери составляют несколько сотен миллионов.



С ВЦКП работают все городские жилкомсервисы и некоторые частные управляющие организации. У последних, судя по всему, ситуация даже посерьезней. В УК «Возрождение» (360 домов на Васильевском) «Фонтанке» рассказали, что падение по собираемости составило 20% по жилым помещениям и более 40% — по нежилым.

«Если говорить о коммерции, то мы перенаправили счета собственникам помещений, это все же их обязанность — оплачивать жилищно-коммунальные услуги, — говорит директор компании Инна Семенова. — Арендаторов мы понимаем, они не работали этот месяц. Сейчас они нам пишут письма с просьбой о рассрочке, мы предоставляем ее на 3 месяца».

«В сравнении с предыдущим месяцем размер поступлений средств по ЖКУ на расчетный счет компании снизился на 20%, — говорят в «Сити Сервис». — При этом объем производимых на домах работ и расходы компании не снизились, а наоборот, выросли за счет противовирусной обработки парадных, расходов на средства защиты для персонала, на вывоз увеличенного объема бытовых отходов, а также других расходов на эксплуатацию домов в режиме максимальных нагрузок». В компании подчеркивают, что главная задача — сохранить комфортное существование для клиентов, но на ряде домов бюджет уже сейчас отрицательный.



Компании «Проминвест» принадлежит 80% в трех жилкомсервисах: ЖКС № 1 Кировского района, ЖКС № 2 Центрального района и ЖКС № 1 Красногвардейского района. Традиционная собираемость «мирного времени» колеблется от 92 до 97%, иногда выстреливает до 114% с учетом сбора задолженности. Как рассказал «Фонтанке» председатель совета директоров «Проминвеста» Александр Спиридонов, в Центральном районе за апрель собрали порядка 80% от положенного, в Красногвардейском — 85%. Лучше — в Кировском, 87%. Спиридонов связывает это с разъяснительной работой. «В Кировском районе развесили объявления, где рассказали, что неоплата услуг ведет к их сокращению, — говорит он. — Все всё понимают, времена тяжелые, но если не платить жилищникам, то некому и не на что будет ликвидировать аварии, убирать подъезды и все остальное».



Причины ясны: «Фонтанка» считала, сколько петербуржцев могли остаться без зарплат. В статистике Смольного по безработице цифры на порядок скромнее, но очевидно, что у некоторых просто заканчиваются деньги. Настолько же очевидно это было и правительству, которое запретило до конца года штрафовать и выставлять пени гражданам за просрочку по платежам. С этого момента для многих окончательно отпал вопрос, на чем экономить в первую очередь.



Поставщики коммунальных ресурсов уже сообщали, что падение их поступлений по апрелю — от 16 до 30%. В конце месяца свои жалобы они принесли в правительство, попросив первого вице-премьера Андрея Белоусова сократить сроки моратория на пени и штрафы для неплательщиков и закрутить гайки уже с мая. Мораторий продолжает действовать.



Отдельный интерес, конечно, вызывает собираемость взносов на капремонт. По линии ВЦКП в этом смысле проходит процентов 60% от всех лицевых счетов, остальное для Фонда капремонта рассылает «Петроэлектросбыт» через подрядчиков. Ситуация — едва ли не худшая из всех организаций, которые ждут оплаты от горожан. В начале года взносы увеличили вдвое, одновременно сократив участие города в капитальном ремонте жилых домов, что само по себе вызвало возмущение у собственников квартир. Теперь, в рамках корректировки бюджета, Смольный вообще самоустраняется от финансирования программы (его доля сокращается и составит 300 млн вместо 3 млрд). Вице-губернатор Эдуард Батанов накануне прямо заявил, что ремонт — обязанность собственников, помощь города опциональна. Если прибавить ко всему этому завуалированное разрешение от федерального правительства пока не платить — контекст складывается так себе. Но в фонде сообщили, что подбивают итоги только раз в год.



Средний счет, который пришел петербуржцам в мае за апрель, составил 4 195 рублей, рассказали «Фонтанке» в жилищном комитете. Это на 3,29 % меньше, чем сумма в квитанциях месячной давности, снижение незначительное. В комитете кивают на домашний режим: «В связи с вынужденной самоизоляцией граждан в период проведения мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) увеличился расход коммунальных ресурсов на индивидуальное потребление по показаниям приборов учета», — говорят там.



За снижение (даже такое) надо сказать спасибо весне (даже такой): в марте среднемесячная температура составляла 2,2 градуса, в апреле — на 2 градуса больше. В связи с этим теплоэнергии на нужды отопления отдали меньше на 8,84%. При этом в зависимости от управляющей компании и показателей прибора учета некоторые петербуржцы могут увидеть в квитанциях рост платы за отопление.