8 миллиардов за коммуналку. Смольный показал, как изменятся тарифы ЖКХ летом
Предельный рост платы за коммунальные услуги в Петербурге составит с июля 3,3%. Всего в месяц за ЖКЗ горожане будут платить 8,018 млрд рублей.
Прогнозные тарифы содержатся в проекте постановления, который 9 ноября опубликовал комитет по тарифам. Ранее часть из них чиновники озвучивали в ходе нулевых чтений бюджета. Согласно документу, горячая вода подорожает на 3,4% — до 112,81 руб./куб. м; холодная (и водоотведение) — на 1,8%, до 33,12 руб./куб. м. Стоимость отопления вырастет на 3,4%, до 1880,11 руб./Гкал.
Электроснабжение подорожает разными темпами в зависимости от тарифа и типа дома. Одноставочный тариф растет на 3,3%: в домах с газовыми плитами он составит 4,98 руб./кВтч, с электроплитами — 3,73 руб./кВтч. Двухставочный вырастет иначе: с газовыми плитами на 5,4% днем (5,71 руб./кВтч) и на 1% — ночью (3,15 руб./кВтч). С электроплитами соответственно на 5,4% (4,28 руб./кВтч) и на 0,9% (2,36 руб./кВтч). Газоснабжение станет дороже на 3,2% (6768,78 руб./1000 куб. м).
В проекте говорится, что суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги во втором полугодии составит 8,018 млрд рублей: это на 252,92 млн руб. (3,26%) выше, чем расчетные поступления за декабрь 2020-го.
Напомним, предельный индекс роста тарифов в июле текущего года составил 3,5%. На фоне коронавируса федеральное правительство ввело мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату услуг ЖКХ; после этого собираемость платежей резко упала. Позже возникла и идея заморозить тарифы, однако в правительстве назвали это популизмом.