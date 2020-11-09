Предельный рост платы за коммунальные услуги в Петербурге составит с июля 3,3%. Всего в месяц за ЖКЗ горожане будут платить 8,018 млрд рублей.



Прогнозные тарифы содержатся в проекте постановления, который 9 ноября опубликовал комитет по тарифам. Ранее часть из них чиновники озвучивали в ходе нулевых чтений бюджета. Согласно документу, горячая вода подорожает на 3,4% — до 112,81 руб./куб. м; холодная (и водоотведение) — на 1,8%, до 33,12 руб./куб. м. Стоимость отопления вырастет на 3,4%, до 1880,11 руб./Гкал.

