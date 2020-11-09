«В нашем городе есть чем заняться». В петербургском УФАС отрицают, что руководитель управления переходит в центральный аппарат ведомства

Пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы прокомментировала слухи о том, что его глава Вадим Владимиров переходит в центральный аппарат ФАС. Ранее появилась версия, что он может занять место главы ведомства.



«В связи с появившимися в некоторых СМИ сообщениями о возможном переходе руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вадима Владимирова на России сообщаем, что эти слухи не имеют под собой основания, — говорится в сообщении 9 ноября. — Руководитель Управления продолжает свою работу в обычном режиме в Петербурге». Пресс-служба цитирует самого Владимирова: