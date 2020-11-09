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09.11.2020 11:25
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«В нашем городе есть чем заняться». В петербургском УФАС отрицают, что руководитель управления переходит в центральный аппарат ведомства

Пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы прокомментировала слухи о том, что его глава Вадим Владимиров переходит в центральный аппарат ФАС. Ранее появилась версия, что он может занять место главы ведомства.

«В связи с появившимися в некоторых СМИ сообщениями о возможном переходе руководителя Санкт-Петербургского УФАС Вадима Владимирова на России сообщаем, что эти слухи не имеют под собой основания, — говорится в сообщении 9 ноября. — Руководитель Управления продолжает свою работу в обычном режиме в Петербурге». Пресс-служба цитирует самого Владимирова:

«Благодарю журналистов и некоторые телеграм-каналы за доверие, но на сегодня и в нашем городе есть чем заняться».

Ранее в ряде телеграм-каналов появились слухи о том, что глава УФАС Вадим Владимиров является основным кандидатом на замену главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

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