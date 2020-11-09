Подмосковье вводит новые ограничения из-за коронавируса. Студенты уходят на дистанционку, льготные проездные блокируют
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 ноября подписал постановление о введении в регионе новых ограничений из-за распространения коронавируса.
Как сообщается на сайте правительства Подмосковья, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлевается до 29 ноября. Социальные карты пенсионеров будут заблокированы. Также с 16 по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование становится дистанционным. Социальные проездные студентов тоже заблокируют.
Очный прием в центрах занятости и управлениях социальной защиты будет вестись только по предварительной записи. Кроме того, приостанавливается работа «полустационарных отделений организаций социального обслуживания» для пенсионеров и инвалидов.
Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жителям Северной столицы тоже стоит приготовиться к введению более жестких ограничений.
За последние сутки в Петербурге заболели 1403 человека — это рекорд за все время пандемии. Вылечились вдвое меньше. В число умерших включили 19 человек. В связи с этим Смольный собирается отправить школьников на дистанционку, а пожилых — на самоизоляцию.