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Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 22:32
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Подмосковье вводит новые ограничения из-за коронавируса. Студенты уходят на дистанционку, льготные проездные блокируют

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 ноября подписал постановление о введении в регионе новых ограничений из-за распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте правительства Подмосковья, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями продлевается до 29 ноября. Социальные карты пенсионеров будут заблокированы. Также с 16 по 29 ноября среднее профессиональное и высшее образование становится дистанционным. Социальные проездные студентов тоже заблокируют.

Очный прием в центрах занятости и управлениях социальной защиты будет вестись только по предварительной записи. Кроме того, приостанавливается работа «полустационарных отделений организаций социального обслуживания» для пенсионеров и инвалидов.

Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жителям Северной столицы тоже стоит приготовиться к введению более жестких ограничений.

За последние сутки в Петербурге заболели 1403 человека — это рекорд за все время пандемии. Вылечились вдвое меньше. В число умерших включили 19 человек. В связи с этим Смольный собирается отправить школьников на дистанционку, а пожилых — на самоизоляцию.

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Комментарии (6)

virusanet
давай свежака уже.
virusanet
а чё там в швеции?
умерли все ?
Иван Гамаюнов
Мне интересно, а как вот эта самоизоляция для 65+ контролируется?)) Я уже 2 месяца мотаюсь Москва-Питер в командировках, а работа в подмосковье и что то я не вижу что бы люди 65+ сидели дома))
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