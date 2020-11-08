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08.11.2020 20:08
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«Зенит» проигрывает «Краснодару» после первого тайма. Дзюба не забил пенальти

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча 14 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара». Гости ведут со счетом 1:0.

Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"
Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"
Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"
Фото: Игорь Руссак/"Фонтанка.ру"

Единственный пока мяч забил на 16 минуте нападающий Маркус Берг. Петербуржцы имели шанс сравнять, но Дзюба на 45 минуте не сумел забить пенальти, назначенный «Краснодару» за игру рукой.

Накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром».

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Комментарии (7)

aaignat
"Не забил пенальти". Этот драчун не передёрнул перед игрой
261245171
>«Зенит» проигрывает «Краснодару» после первого тайма.
>В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм.

Это как так получается?
тат2007amg
Надо чаще.. тренировать удары ..
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