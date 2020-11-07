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07.11.2020 19:34
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Трамп заявил, что выиграл выборы президента США с большим отрывом. Победу всё же прочат Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на самом деле уверенно выиграл новые выборы. Он считает, что в Пенсильвании были массовые фальсификации.

Новое сообщение в Twitter Трамп разместил 7 ноября: «Я выиграл эти выборы с большим отрывом». На данный момент оно не помечено как контент, «который может вводить в заблуждение», как ряд других постов американского президента. Однако администрация соцсети обращает внимание, что официальные источники на момент публикации это не подтвердили.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях при подсчете голосов в ряде штатов, включая Пенсильванию. «Дурные дела творились в те часы, когда юридическая прозрачность была злобно и грубо ограничена, — написал он. — Заблокированные тракторами двери и окна были закрыты толстым картоном, чтобы наблюдатели не могли заглянуть в подсчетные комнаты. Внутри происходило что-то плохое, многое изменилось… Это также могло изменить результаты выборов во многих штатах, включая Пенсильванию». Ранее стало известно о решении Верховного суда, который постановил отделить в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на участки после закрытия, и подсчитать их отдельно.

Напомним, Трамп с самого начала подсчета голосов заявил о победе и о намерении демократов «украсть» выборы. В частности, он призывал остановить подсчет бюллетеней и не учитывать те, которые пришли по почте после окончания голосования. Кроме того, он обещал обратиться в суд по всем штатам, где «недавно утвердился Байден».

Напомним, голосование на выборах президента США закончилось 3 ноября. На данный момент при подсчете лидирует кандидат от Демократической партии Джозеф Байден; у него 264 голоса выборщиков против 214 у Трампа. Для победы достаточно набрать 270 голосов. Победу Байдена прогнозируют CNN, NBC, Associated Press и Edison Research.

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Комментарии (8)

263877541
Спасибо Деду за победу !
kobr
У нас учиться надо было))). За свое президентство мог бы хотя бы срок сидения на троне лет до 6 лет продавить.
baddancer
Начинает казаться, что киргизы намного круче американцев.
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