Трамп заявил, что выиграл выборы президента США с большим отрывом. Победу всё же прочат Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на самом деле уверенно выиграл новые выборы. Он считает, что в Пенсильвании были массовые фальсификации.

Новое сообщение в Twitter Трамп разместил 7 ноября: «Я выиграл эти выборы с большим отрывом». На данный момент оно не помечено как контент, «который может вводить в заблуждение», как ряд других постов американского президента. Однако администрация соцсети обращает внимание, что официальные источники на момент публикации это не подтвердили.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях при подсчете голосов в ряде штатов, включая Пенсильванию. «Дурные дела творились в те часы, когда юридическая прозрачность была злобно и грубо ограничена, — написал он. — Заблокированные тракторами двери и окна были закрыты толстым картоном, чтобы наблюдатели не могли заглянуть в подсчетные комнаты. Внутри происходило что-то плохое, многое изменилось… Это также могло изменить результаты выборов во многих штатах, включая Пенсильванию». Ранее стало известно о решении Верховного суда, который постановил отделить в штате Пенсильвания бюллетени, которые пришли на участки после закрытия, и подсчитать их отдельно.

