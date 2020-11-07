«Позорище» и «издевательство над демократией». Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «позорищем» выборы президента в Соединенных Штатах Америки, в то время как после выборов в самой Белоруссии страну захлестнули массовые акции протеста и насилие со стороны полиции.
Свое заявление Лукашенко сделал 7 ноября после открытия АЭС. «Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами, — цитирует его БелТА. — Это же позорище, издевательство над этой демократией».
По словам Лукашенко, реакции от ОБСЕ на происходящее в США он не ждет. «Там уже сегодня надо требовать повторных выборов, — заявил он. — Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы, и прочие потребуют повторных выборов. Могу сейчас сказать: никак, побоятся».
При этом изменений в отношениях между Минском и Вашингтоном Лукашенко не предвидит. «Никак не изменятся, — подчеркнул он. — Ни один — ни предыдущий, если он уйдет, ни новый, приходящий, — на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего».
Голосование на выборах США закончилось 3 ноября. На данный момент при подсчете лидирует Байден; различные источники отдают ему 253 или 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы достаточно набрать 270 голосов. При этом Трамп заявил о массовых фальсификациях и сообщил, что обратится в суд, а также призывал прекратить подсчет бюллетеней.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Результат не устроил население, на улицы вышли сотни тысяч протестующих. Обстановка в стране остаётся напряжённой на протяжении трёх месяцев, акции протеста продолжают жестко разгонять. 6 ноября ЕС включил в свой санкционный список самого Лукашенко, его сына Виктора и ещё 14 чиновников.