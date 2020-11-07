«Позорище» и «издевательство над демократией». Лукашенко прокомментировал президентские выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «позорищем» выборы президента в Соединенных Штатах Америки, в то время как после выборов в самой Белоруссии страну захлестнули массовые акции протеста и насилие со стороны полиции.



Свое заявление Лукашенко сделал 7 ноября после открытия АЭС. «Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами, — цитирует его БелТА. — Это же позорище, издевательство над этой демократией».

По словам Лукашенко, реакции от ОБСЕ на происходящее в США он не ждет. «Там уже сегодня надо требовать повторных выборов, — заявил он. — Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы, и прочие потребуют повторных выборов. Могу сейчас сказать: никак, побоятся».