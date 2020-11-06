Трамп объявил себя победителем выборов, если считать только «законные голоса»

«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно», — сказал Трамп в четверг на пресс-конференции в Белом доме (его цитирует ТАСС ночью 6 ноября по московскому времени).

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса». Его противники демократы, по его словам, «пытаются украсть выборы», то есть сфальсифицировать их.

«Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <...> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — добавил американский лидер.

Он обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы посредством «мошеннических опросов», которые «были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома».

«Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать», — отметил президент. Он также напомнил, что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте: «Я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой».

Трамп не исключил судебного решения вопроса. «Это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны. Посмотрим. Однако мы считаем, что будет много судебных разбирательств, так как мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом», — сказал американский лидер.