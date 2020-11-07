Рекорд «второй волны» в Петербурге: за сутки в больницы увезли 805 человек
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде в Петербурге по числу госпитализаций.
«Параллельно с ростом числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией растет число госпитализаций. На сегодня — новый антирекорд: 805 госпитализированных за сутки пациентов. Это в полтора раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице (около 500)», — заявил он 7 ноября на своей странице в «ВКонтакте».
Еще два дня назад в Петербурге госпитализировали с COVID-19 по 675 человек в сутки — это одна Покровская больница.
Как писала «Фонтанка», 7 ноября Петербург вновь обновил рекорд по приросту новых случаев COVID-19. За сутки в Северной столице диагностировали ещё 1258 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Поэтому, по словам Лисовца, вместе с перепрофилированием все новых медицинских учреждений город вводит новые ограничения. Комитетом по здравоохранению утвержден перечень хронических заболеваний, при которых работодателям рекомендуется отправить работников на дистанционный режим работы, напомнил он.
«Мера эта рекомендательная, однако мы очень рассчитываем, что руководители проявят сознательность и заботу о своих сотрудниках и не будут подвергать их дополнительным рискам», — резюмировал Лисовец.