Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде в Петербурге по числу госпитализаций.



«Параллельно с ростом числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией растет число госпитализаций. На сегодня — новый антирекорд: 805 госпитализированных за сутки пациентов. Это в полтора раза больше, чем число новых инфекционных коек в перепрофилированной Мариинской больнице (около 500)», — заявил он 7 ноября на своей странице в «ВКонтакте».

Еще два дня назад в Петербурге госпитализировали с COVID-19 по 675 человек в сутки — это одна Покровская больница.