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07.11.2020 10:42
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Петербург вновь обновил рекорд по приросту новых случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге диагностировали ещё 1258 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 ноября сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Фото: стопкоронавирус.рф
Фото: стопкоронавирус.рф

Тысячный рубеж город преодолел на этой неделе: 4 ноября был зарегистрирован 1031 новый случай, 5-го — 1093, 6-го — уже 1171. На первом месте по заболеваемости по-прежнему Москва — 5829 заболевших.

В целом по России фиксируют 20 396 случаев против 20 582 днём ранее.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40 тыс. человек, всего по России — 550 тыс. Под медицинским наблюдением в нашем городе находятся 3889 человек. Из них 52 — в обсерваторе, 1867 — контактные, 1970 — на самоизоляции.

С выздоровлениями всё пока не так радужно: выписался после лечения 651 петербуржец. Всего по стране от инфекции официально избавились 16 853 человека.

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Комментарии (4)

hill
по смертности вторые в стране и что на это есть сказать, а главное сделать может и делает, та московская покладка что место губернатора греет?
Kra4
Ну, теперь по крайней мере "привязались" к Московской области: у нас больных ровно в 2 раза больше. О том, что городские власти делить на 2 умеют, мы видели весь сентябрь, когда выписывали ровно в 2 раза меньше, чем выявляли. Теперь вот видно, что они и умножать на 2 умеют.
262126571
Видать, совсем дела швах, раз стали хоть к какой-то реальности стремиться. Еще и лекарства из магазинов пропали...
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