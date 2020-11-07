За последние сутки в Петербурге диагностировали ещё 1258 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 ноября сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Тысячный рубеж город преодолел на этой неделе: 4 ноября был зарегистрирован 1031 новый случай, 5-го — 1093, 6-го — уже 1171. На первом месте по заболеваемости по-прежнему Москва — 5829 заболевших.

В целом по России фиксируют 20 396 случаев против 20 582 днём ранее.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40 тыс. человек, всего по России — 550 тыс. Под медицинским наблюдением в нашем городе находятся 3889 человек. Из них 52 — в обсерваторе, 1867 — контактные, 1970 — на самоизоляции.