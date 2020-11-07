Смольный провел очередной ночной рейд по питейным заведениям. Результатом бар-хоппинга стали почти 20 протоколов

Комитет по контролю за имуществом в ночь на 7 ноября проверял, исполняется ли запрет на работу общепита с 23.00 до 06.00. Нарушителей нашли на известных улицах Центрального района, названия тоже знакомые.

Нарушения выявлены в 17 объектах: кафе «Угрюмочная», бар «УЕ», бар «Базара нет», кафе «Фогель», бар «Аль Капоне», кафе «Турбо Шаверма», «Караоке бар 28», бар Noir, досуговое пространство Party Time, бар Tara Broooch, ресторан The sizzle, бар «Проходимец», бар Saint, бар COSMO BAR, кафе Pled, ночной клуб-бар Warpp, клуб-бар «Химоза».

По итогам контрольных мероприятий составлено 17 протоколов по статье 8–6–1 городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Кроме того, в 16 объектах контролеры выявили отсутствие средств индивидуальной защиты или QR-кода, который подтверждает готовность выполнять стандарт безопасности деятельности. ККИ рассматривает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Часть названных заведений уже фигурировали в качестве нарушителей после прошлого рейда, 30 октября. Ранее «Фонтанка» рассказала о барах, которые открыто бросили вызов Смольному, заявив, что будут работать в ночное время и не боятся проверок.

Напомним, на прошлой неделе были внесены очередные изменения в 121-е постановление Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения. В частности, запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 остается в силе и после 9 ноября. Однако им позволят работать и в это время навынос, если посетители не заходят внутрь. О том, что запрещено и что разрешено в Петербурге с 9 ноября, — читайте в материале «Фонтанки».