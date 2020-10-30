Комитет по контролю за имуществом вместе с полицией вышел в ночной рейд в поисках точек общепита, которые проигнорировали «комендантский час» и продолжили работу после 23.00. Как сообщили в ведомстве, в ночь с 29 на 30 октября чиновники прошлись по главным ресторанным улицам — Рубинштейна, Думской, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова, Жуковского.



Из 100 проверенных объектов посетителей после 23.00 обслуживали 13 заведений. Среди них, к примеру, «Угрюмочная» и «Базара нет» на улице Рубинштейна, Bad Habits на улице Ломоносова, «Уе!Бар» на улице Восстания. У некоторых заведений также отсутствовали QR-коды и персонал не носил СИЗ. По словам проверяющих, сотрудники баров вели себя скромно и надевали маски по первому требованию. Нарушение коронавирусного режима они объясняли распоряжением руководства.