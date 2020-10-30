Смольный прошелся по барам. Штрафы за работу в ночное время грозят 13 заведениям
Комитет по контролю за имуществом вместе с полицией вышел в ночной рейд в поисках точек общепита, которые проигнорировали «комендантский час» и продолжили работу после 23.00. Как сообщили в ведомстве, в ночь с 29 на 30 октября чиновники прошлись по главным ресторанным улицам — Рубинштейна, Думской, Белинского, Маяковского, Некрасова, Восстания, Ломоносова, Жуковского.
Из 100 проверенных объектов посетителей после 23.00 обслуживали 13 заведений. Среди них, к примеру, «Угрюмочная» и «Базара нет» на улице Рубинштейна, Bad Habits на улице Ломоносова, «Уе!Бар» на улице Восстания. У некоторых заведений также отсутствовали QR-коды и персонал не носил СИЗ. По словам проверяющих, сотрудники баров вели себя скромно и надевали маски по первому требованию. Нарушение коронавирусного режима они объясняли распоряжением руководства.
Посетителей за отсутствие масок, несмотря на присутствие полиции, к ответственности не привлекали, но гостям приходилось покинуть заведения.
Ранее «Фонтанка» рассказала о барах, которые открыто бросили вызов Смольному, заявив, что будут работать в ночное время и не боятся проверок.
По ст. 8.6.1 городского Кодекса административных правонарушений, юридическим лицам грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. За повторное — от 300 до 500 тыс. рублей. Такие протоколы могут оформлять полиция и петербургские чиновники.
Власти Петербурга также могут отозвать у организации QR-код. До его восстановления организация не имеет права осуществлять деятельность.