Суд передал в СИЗО бумаги о переводе Ефремова в колонию. Судьба тюремного театра под вопросом

Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора в отношении Михаила Ефремова направлено в СИЗО-5. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.



«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания, для дальнейшего исполнения», — говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении издания 6 ноября.

Ранее сообщалось, что осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов выразил желание остаться в следственном изоляторе, «если его намерения совпадут с решением ФСИН», и не ехать в колонию в Подмосковье. В СИЗО-5 он хочет трудиться в хозотряде на должности разнорабочего, а на базе местного клуба создать русский тюремный театр.