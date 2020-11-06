FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 17:13
5
Печать

Суд передал в СИЗО бумаги о переводе Ефремова в колонию. Судьба тюремного театра под вопросом

Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора в отношении Михаила Ефремова направлено в СИЗО-5. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора Пресненского суда в отношении Михаила Ефремова направлено по месту его содержания, для дальнейшего исполнения», — говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении издания 6 ноября.

Ранее сообщалось, что осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов выразил желание остаться в следственном изоляторе, «если его намерения совпадут с решением ФСИН», и не ехать в колонию в Подмосковье. В СИЗО-5 он хочет трудиться в хозотряде на должности разнорабочего, а на базе местного клуба создать русский тюремный театр.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Random_spb
Ну до чего же мелкий, поганый человечек оказался, даже в тюряге себе потеплее местечко хлопочет..
local_
Мастер-класс давать будет,как косить правдоподобно,чтобы станиславский Лепида из ИТК поверил.
michailPotapov
отправить на камчатку на пересылке театр устроить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний