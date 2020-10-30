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30.10.2020 11:40
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Ефремов не хочет ехать в колонию. В СИЗО есть «прекрасный зал» для культурных мероприятий

Осужденный на 7,5 лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание остаться отбывать наказание в изоляторе. Он присматривается к месту в хозотряде.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, которая навестила актера в изоляторе, Ефремов принял для себя такое решение. Если его намерения совпадут с решением ФСИН, то он будет работать в хозотряде СИЗО-5. Члены ОНК посетили помещение, где живут осужденные, — это комнаты, а не камеры, ежевечерне им разрешено звонить родным, свидания также не запрещаются.

«В СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, и Ефремов сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — добавила Литвинович в разговоре с ТАСС 30 октября.

Адвокат Ефремова отметил, что решение будет принято после рассмотрения кассационной жалобы. По практике, осужденных стараются не отправлять далеко от региона, где живут их родные. Ефремова могут перевести в колонию в Подмосковье. Ранее он сам говорил, что не против колонии в Чувашии, где его корни.

Актер выпил и попал в ДТП в начале лета 2020 года, погиб водитель фургона, в который он врезался. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам колонии, после апелляции приговор снизили до 7,5 лет.

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Комментарии (4)

PROM
карцер и внесение взыскания за невыполнение указания администрации - прощай УДО. потом за шкирку и в другую колонию
Читатель111
Неужели теперь у осуждённых спрашивают, как и где они хотят отбывать срок? А если осужденный был банкиром, ему банк разрешат в колонии выстроить?
p-ro100
После театра в суде устроить театр в СИЗО - самое то!
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