Ефремов не хочет ехать в колонию. В СИЗО есть «прекрасный зал» для культурных мероприятий

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, которая навестила актера в изоляторе, Ефремов принял для себя такое решение. Если его намерения совпадут с решением ФСИН, то он будет работать в хозотряде СИЗО-5. Члены ОНК посетили помещение, где живут осужденные, — это комнаты, а не камеры, ежевечерне им разрешено звонить родным, свидания также не запрещаются.

Осужденный на 7,5 лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание остаться отбывать наказание в изоляторе. Он присматривается к месту в хозотряде.

«В СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, и Ефремов сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр», — добавила Литвинович в разговоре с ТАСС 30 октября.

Адвокат Ефремова отметил, что решение будет принято после рассмотрения кассационной жалобы. По практике, осужденных стараются не отправлять далеко от региона, где живут их родные. Ефремова могут перевести в колонию в Подмосковье. Ранее он сам говорил, что не против колонии в Чувашии, где его корни.

Актер выпил и попал в ДТП в начале лета 2020 года, погиб водитель фургона, в который он врезался. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам колонии, после апелляции приговор снизили до 7,5 лет.