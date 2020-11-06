FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 13:18
4
Печать

Мутировавший у датских норок коронавирус нашли у десятков людей

Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании решили уничтожить всех зверьков, за несколько месяцев выявили у 214 человек.

Как сообщает 6 ноября РИА Новости со ссылкой на Ekstra Bladet, с начала июня до середины октября «норковый вариант» коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии. За пределами региона им заразились 14 человек.

Из-за вируса решено фактически «закрыть» семь коммун Северной Ютландии: не будут работать общественный транспорт, кафе, музеи, часть школьников отправят на дистанционное обучение.

4 ноября премьер-министр Дании заявила, что мутировавший у норок коронавирус может передаваться человеку. При нём антитела вырабатываются слабо, что может сделать вакцину бесполезной. Было решено уничтожить всех норок в стране — 15–17 миллионов животных. Для большинства фермеров в данной отрасли это трагедия, но им обещают компенсировать убытки. Россия же в таком случае получает выход на мировой рынок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Fjfef
Что кирдык? Другую вакцину делать будут?
Елена Владимирова
Поздно уже норок уничтожать если он уже перешел на людей.
sektor7
И что теперь?
Как норок
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний