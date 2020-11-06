Мутировавший у датских норок коронавирус нашли у десятков людей
Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании решили уничтожить всех зверьков, за несколько месяцев выявили у 214 человек.
Как сообщает 6 ноября РИА Новости со ссылкой на Ekstra Bladet, с начала июня до середины октября «норковый вариант» коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии. За пределами региона им заразились 14 человек.
Из-за вируса решено фактически «закрыть» семь коммун Северной Ютландии: не будут работать общественный транспорт, кафе, музеи, часть школьников отправят на дистанционное обучение.
4 ноября премьер-министр Дании заявила, что мутировавший у норок коронавирус может передаваться человеку. При нём антитела вырабатываются слабо, что может сделать вакцину бесполезной. Было решено уничтожить всех норок в стране — 15–17 миллионов животных. Для большинства фермеров в данной отрасли это трагедия, но им обещают компенсировать убытки. Россия же в таком случае получает выход на мировой рынок.