Мутировавший у датских норок коронавирус нашли у десятков людей

Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании решили уничтожить всех зверьков, за несколько месяцев выявили у 214 человек.



Как сообщает 6 ноября РИА Новости со ссылкой на Ekstra Bladet, с начала июня до середины октября «норковый вариант» коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии. За пределами региона им заразились 14 человек.



Из-за вируса решено фактически «закрыть» семь коммун Северной Ютландии: не будут работать общественный транспорт, кафе, музеи, часть школьников отправят на дистанционное обучение.

