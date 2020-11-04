«Все норки должны быть убиты». Из-за мутировавшего COVID-19 в Дании привлекли армию к поголовному уничтожению животных
Дания намерена уничтожить всю популяцию норок, выращенных на пушных фермах, в рамках борьбы с коронавирусом. Власти опасаются, что при худшем сценарии они могут дать старт новой пандемии в мире.
О массовом уничтожении норок 4 ноября объявила премьер-министр Метте Фредериксен. Исследование показало, что штамм вируса у зверьков и заразившихся от них людей ослабляет способность к образованию антител, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.
«Мы несём большую ответственность перед нашими гражданами, но с обнаруженной мутацией мы несём еще большую ответственность перед остальным миром», - цитирует премьер-министра Reuters.
Как отмечают специалисты, при наихудшем сценарии с Дании может начаться новая пандемия. Пока в стране зарегистрировали пять случаев нового штамма у норок и 12 у людей.
Премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что «все норки в Дании должны быть убиты», пишет ТАСС. Ускорить поголовное уничтожение зверьков собираются, задействовав в том числе Вооружённые силы.
Со вспышками заболевания на пушных фермах борются с июня, из-за коронавируса норок убивают также в Испании и Нидерландах.
Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. По данным властей, в стране от 15 до 17 миллионов норок.