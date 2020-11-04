«Все норки должны быть убиты». Из-за мутировавшего COVID-19 в Дании привлекли армию к поголовному уничтожению животных

Дания намерена уничтожить всю популяцию норок, выращенных на пушных фермах, в рамках борьбы с коронавирусом. Власти опасаются, что при худшем сценарии они могут дать старт новой пандемии в мире.



О массовом уничтожении норок 4 ноября объявила премьер-министр Метте Фредериксен. Исследование показало, что штамм вируса у зверьков и заразившихся от них людей ослабляет способность к образованию антител, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.



«Мы несём большую ответственность перед нашими гражданами, но с обнаруженной мутацией мы несём еще большую ответственность перед остальным миром», - цитирует премьер-министра Reuters.

