В Испании и Нидерландах убили более миллиона норок из-за заражения коронавирусом. Доказательств, что они могли передать его людям, нет

Из-за массового заражения коронавирусом на фермах в Нидерландах и Испании убили более миллиона норок. Об этом 17 июля пишет The Guardian.



По данным издания, около миллиона животных были уничтожены на голландских фермах, еще почти 100 тыс. норок были убиты в Испании. Причиной стали опасения, что коронавирус, которым заразились животные, может передаться людям. Отметим, министр сельского хозяйства Арагона (регион Испании) Хоакин Олона признал, что пока научно не доказано, возможна ли передача вируса от животного человека.

