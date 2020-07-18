FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.07.2020 00:14
0
Печать

В Испании и Нидерландах убили более миллиона норок из-за заражения коронавирусом. Доказательств, что они могли передать его людям, нет

Из-за массового заражения коронавирусом на фермах в Нидерландах и Испании убили более миллиона норок. Об этом 17 июля пишет The Guardian.

По данным издания, около миллиона животных были уничтожены на голландских фермах, еще почти 100 тыс. норок были убиты в Испании. Причиной стали опасения, что коронавирус, которым заразились животные, может передаться людям. Отметим, министр сельского хозяйства Арагона (регион Испании) Хоакин Олона признал, что пока научно не доказано, возможна ли передача вируса от животного человека.

Напомним, пока основной версией возникновения COVID-19 является все же заражение человека от летучей мыши. Однако эта гипотеза официально не подтверждалась — Всемирная организация здравоохранения отправила в Китай специальную миссию для выяснения происхождения инфекции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний