Решение Дании об уничтожении норок откроет России выход на мировой рынок

«Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Не исключается также введение запрета на производство меховых изделий, за который ранее уже выступали отдельные политики и активисты», — подчеркнули в ведомстве.

Российские производители меха смогут выйти на мировой рынок после решения национальных властей Дании об уничтожении всех норок из-за коронавируса. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ 5 ноября, раньше рынок был недоступен из-за жесткой конкуренции со стороны местных производителей.

Кроме того, в Минпромторге рассказали изданию, что после уничтожения 12 млн норок в стране может закрыться около 1,1 тыс. ферм. Впрочем, по данным ведомства, для Дании это вряд ли будет сюрпризом — проблемы там начались уже давно. По сравнению с 2015 годом, пиковым для страны, количество норок сократилось на треть, а экспорт упал на 55%. «На производство негативно влияло снижение популярности изделий из натурального меха под давлением экоактивистов как в Дании, так и в странах ЕС и США, которые являются основными импортерами продукции», — отметили в Минпромторге.

Ранее «Фонтанка» писала, что Дания намерена уничтожить всю популяцию норок, выращенных на пушных фермах, в рамках борьбы с коронавирусом. Власти опасаются, что при худшем сценарии они могут дать старт новой пандемии в мире.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. По данным Минпромторга, в 2019 году на долю страны приходилось около 25% мирового экспорта — более 730 млн долларов.