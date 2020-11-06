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06.11.2020 12:40
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«В Кремле какое-то обострение сегодня». Навальный указал на несоответствие версий о его отравлении

Алексей Навальный указал, что российские власти выдают версии о возможности его отравления и при этом настаивают на последствиях диеты.

«В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было», — написал 6 ноября оппозиционный политик в своем Telegram.

Навальный пошутил, что страны Североатлантического альянса уговорили его «сесть на смертельную диету».

МВД России сегодня, 6 ноября, выпустило разъяснение о деле Навального. По версии ведомства, супруга оппозиционера признала, что тот «ограничивал себя в еде» несколько дней. Врачи назвали основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а хронический панкреатит стал сопутствующим. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, в свою очередь, в комментарии РИА Новости сообщил, что спецслужбы западных стран хотели найти «сакральную жертву» для оживления протестного движения в РФ. При этом он подчеркнул, что у СВР нет доказательств участия спецслужб других стран в отравлении Навального.

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Комментарии (19)

OldObyvatel
Это у кремлевских обострение после коронавируса.
У него, говорят, есть побочка в виде замутненного сознания.
Вот мутит их в разные стороны. Если бы врали все одинаково, то было бы понятно, а так вирус не дает. И хочется, чтобы было все правдоподобно, но природу не обманешь, каждый сходит с ума сугубо индивидуально, отсюда и разнобой в версиях.
Skazochny
Поварята ринулись в бой))))
Antivse
Это их в канун байдена бомбит))
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