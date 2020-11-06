«В Кремле какое-то обострение сегодня». Навальный указал на несоответствие версий о его отравлении

Алексей Навальный указал, что российские власти выдают версии о возможности его отравления и при этом настаивают на последствиях диеты.



«В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было», — написал 6 ноября оппозиционный политик в своем Telegram.



Навальный пошутил, что страны Североатлантического альянса уговорили его «сесть на смертельную диету».



МВД России сегодня, 6 ноября, выпустило разъяснение о деле Навального. По версии ведомства, супруга оппозиционера признала, что тот «ограничивал себя в еде» несколько дней. Врачи назвали основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а хронический панкреатит стал сопутствующим. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, в свою очередь, в комментарии РИА Новости сообщил, что спецслужбы западных стран хотели найти «сакральную жертву» для оживления протестного движения в РФ. При этом он подчеркнул, что у СВР нет доказательств участия спецслужб других стран в отравлении Навального.

