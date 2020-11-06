МВД: Супруга Навального назвала причиной его недомогания диеты
Юлия Навальная рассказала медикам, что оппозиционный политик «ограничивал себя в еде» несколько дней.
«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3–5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — говорится 6 ноября в заявлении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Ведомство указывает, что врачи назвали основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а хронический панкреатит стал сопутствующим. При этом подчеркивается, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».
В МВД также посетовали, что соратники Навального «уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы».
Министерство внутренних дел РФ ранее рассказывало о результатах проверки произошедшего с российским оппозиционным политиком в Сибири, отметив, что «остается много вопросов». В ведомстве также заявили, что в поездке Навального сопровождала Марина Певчих, которую допросить не удалось. Соратники оппозиционера сообщили, что она уехала из России.