МВД: Супруга Навального назвала причиной его недомогания диеты

Юлия Навальная рассказала медикам, что оппозиционный политик «ограничивал себя в еде» несколько дней.



«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3–5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — говорится 6 ноября в заявлении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Ведомство указывает, что врачи назвали основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а хронический панкреатит стал сопутствующим. При этом подчеркивается, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».