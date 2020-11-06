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06.11.2020 11:38
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МВД: Супруга Навального назвала причиной его недомогания диеты

Юлия Навальная рассказала медикам, что оппозиционный политик «ограничивал себя в еде» несколько дней.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3–5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — говорится 6 ноября в заявлении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Ведомство указывает, что врачи назвали основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а хронический панкреатит стал сопутствующим. При этом подчеркивается, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».

В МВД также посетовали, что соратники Навального «уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы».

Министерство внутренних дел РФ ранее рассказывало о результатах проверки произошедшего с российским оппозиционным политиком в Сибири, отметив, что «остается много вопросов». В ведомстве также заявили, что в поездке Навального сопровождала Марина Певчих, которую допросить не удалось. Соратники оппозиционера сообщили, что она уехала из России.

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Комментарии (6)

lamer
Кулинарного мастерства Марии не хватило даже на отваривание пельмешек из Пятерочки? Или требовала продолжения вместо приема пищи?
260657101
Ну во-первых это ложь, жена Навального никогда такого не говорила. А во вторых непонятна как следователь может жаловаться что к нему никто не идет, если дело не заведено и никого не приглашают официальными повестками. Поражает о всей этой истории, тотальное детсадовское поведение российских официальных лиц , МВД, администраторов от медицины, которые как детсадовцы пойманные на непотребном, стоят и выдумывают в оправдание самые дикие отмазы.
263877541
Люблю я макароны.Наверное они меня погубят...
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