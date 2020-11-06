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06.11.2020 11:31
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Как в России. В ФРГ впервые с начала пандемии превышен суточный порог в 20 тысяч заражений COVID-19

В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. Институт имени Роберта Коха 6 ноября информировал о 21 506 новых инфицированных, сообщает Deutsche Welle.

По данным института, общее количество инфицированных достигло 619 089, возбудитель COVID-19 за все время унес жизни 11 096 человек (суточный прирост 166), около 402 500 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,79, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,81). Это означает, что 100 инфицированных заражают 79 здоровых человек.

С 2 ноября в ФРГ действует мягкий локдаун, в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения, ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября.

Напомним, 6 ноября в РФ суточное количество заболевших COVID-19 также впервые с начала пандемии превысило 20 тысяч.

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