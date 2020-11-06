Как в России. В ФРГ впервые с начала пандемии превышен суточный порог в 20 тысяч заражений COVID-19

В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. Институт имени Роберта Коха 6 ноября информировал о 21 506 новых инфицированных, сообщает Deutsche Welle.



По данным института, общее количество инфицированных достигло 619 089, возбудитель COVID-19 за все время унес жизни 11 096 человек (суточный прирост 166), около 402 500 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,79, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,81). Это означает, что 100 инфицированных заражают 79 здоровых человек.