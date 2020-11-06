Врач назвал продукты, опасные при коронавирусе. Один из них мы едим каждый день

В больницах диета строго выверена, а тем, кто болеет дома, следует внимательно следить за рационом. «Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — пояснил врач и блогер в интервью «Спутнику».

Соль не только обезвоживает организм, но и делает кровь более густой, что вредно при COVID-19. «Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой, — объяснил Кузьменко. — Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом».

Сгущение крови при коронавирусе провоцирует одно из типичных осложнений – тромбоэмболию, то есть закупорку жизненно важных кровеносных сосудов тромбом.