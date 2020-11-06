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06.11.2020 07:46
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Врач назвал продукты, опасные при коронавирусе. Один из них мы едим каждый день

При коронавирусе необходимо сократить потребление соли и исключить алкоголь, считает врач-терапевт Филипп Кузьменко.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс», — приводит слова медика 6 ноября радио Sputnik.

В больницах диета строго выверена, а тем, кто болеет дома, следует внимательно следить за рационом. «Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — пояснил врач и блогер в интервью «Спутнику».

Соль не только обезвоживает организм, но и делает кровь более густой, что вредно при COVID-19. «Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой, — объяснил Кузьменко. — Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом».

Сгущение крови при коронавирусе провоцирует одно из типичных осложнений – тромбоэмболию, то есть закупорку жизненно важных кровеносных сосудов тромбом.

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Комментарии (4)

dragvs
Какой бред, однако, про соль... Организм способен поддерживать гомеостаз, никакие органы и кровь у вас не "засаливаются", вы просто начнете хлебать воду в нужных количествах. С алкоголем вообще все просто - согласно ВОЗ это канцероген в любых количествах.

"В больницах диета строго выверена" - кем и для кого выверена? Диета штука индивидуальная, под каждого человека в больнице подстраиваются?
Агроном аэродрома
Но самые опасные продукты - это хамон, пармезан и польские яблоки.
263877541
Насмешил - "...диета в больницах строго выверена..." Сказал бы просто не до жиру.Больничное мясо на ракетах летает.
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